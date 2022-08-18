الأميركي اللبناني الأصل... تفاصيل جديدة يرويها طاعن سلمان رشدي!

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كشف تقرير صحفي أن هادي مطر، الشاب الأميركي اللبناني الأصل المتهم بطعن سلمان رشدي "فوجئ بنجاة مؤلف كتاب آيات شيطانية" من الموت.وفي مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك بوست" مع مطر من داخل السجن، قال الشاب البالغ من العمر 24 عاماً: "عندما سمعت أنه نجا من الموت تفاجأت".وخلال المقابلة، لم يوضح مطر ما إذا كان نفذ الفتوى التي أصدرها مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني في 1989، وهدر فيها دم مؤلف كتاب "آيات شيطانية" بدعوى "معاداة الإسلام والرسول والقرآن"ونقلت الصحيفة عن مطر قوله: "أكنّ تقديراً لآية الله. أعتقد أنه شخص مميز. هذا كل ما يمكنني قوله بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن وكلاء الدفاع عن الشاب نصحوه بعدم التكلم في هذا الموضوع.وأكد مطر أنه قرأ "بعض الصفحات" من رواية "آيات شيطانية".(العين)