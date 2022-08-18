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عربي-دولي

جحيم النيران تشعل كوبا..مقتل 16 رجل إطفاء في حريق مستودع النفط

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:00
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أعلنت السلطات في كوبا عن مقتل 16 رجل إطفاء أثناء محاولتهم إطفاء الحريق الذي نشب في مستودع للنفط في أوائل أغسطس الجاري.


وقال الخبير في الطب الشرعي في كوبا إن الحريق الذي اندلع طوال نحو أسبوع في مطلع أغسطس في مستودع للنفط في غرب كوبا أدى إلى مقتل 16 رجل إطفاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعرف على جثث 14 منهم.
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وكانت السلطات الكوبية أعلنت مقتل رجلي إطفاء وفقدان 14 آخرين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأكد رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي خورخي غونزاليس بيريز، في مؤتمر صحفي، أن رجال الإطفاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.

وأضاف "بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي" منها، وفقا لفرانس برس.
 
وذكرت الرئاسة الكوبية أن تشييع الضحايا سيجري الجمعة وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين.

يشار إلى أن الحريق، الناجم عن صاعقة، اندلع في الخامس من أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة الكوبية هافانا.

واشتعلت النيران في 4 من 8 مستودعات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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