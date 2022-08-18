جحيم النيران تشعل كوبا..مقتل 16 رجل إطفاء في حريق مستودع النفط

Advertisement

أعلنت السلطات في كوبا عن مقتل 16 رجل إطفاء أثناء محاولتهم إطفاء الحريق الذي نشب في مستودع للنفط في أوائل أغسطس الجاري.وقال الخبير في الطب الشرعي في كوبا إن الحريق الذي اندلع طوال نحو أسبوع في مطلع أغسطس في مستودع للنفط في غرب كوبا أدى إلى مقتل 16 رجل إطفاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعرف على جثث 14 منهم.وكانت السلطات الكوبية أعلنت مقتل رجلي إطفاء وفقدان 14 آخرين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأكد رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي خورخي غونزاليس بيريز، في مؤتمر صحفي، أن رجال الإطفاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.وأضاف "بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي" منها، وفقا لفرانس برس.