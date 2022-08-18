29
o
بيروت
29
o
طرابلس
34
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرطة تتهم الرئيس البرازيلي بترويج شائعات خطيرة..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
18-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت الشرطة الاتحادية في البرازيل الرئيس جايير بولسونارو بثني السكان عن استخدام الكمامات خلال جائحة كوفيد-19 وادعاء أن الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد معرضون لخطر الإصابة بالإيدز.
Advertisement
وفي وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا في البرازيل، قال مفوض بالشرطة إن مساعي بولسونارو للحض على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية المرتبطة بوباء كوفيد تصل إلى مستوى جريمة، في حين أن جهوده لربط الإيدز بالتطعيم ترقى إلى مرتبة الجنح.
وطلبت الشرطة من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن التحقيق، تفويضها لتوجيه الاتهام إلى بولسونارو وآخرين متورطين في القضية.
وفي بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الاول الماضي، قال الرئيس اليميني المتطرف دون تقديم أي دليل إن تقارير حكومية أظهرت أن أشخاصا تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 أصيبوا بالإيدز، وفقا لرويترز.
وتم تعليق استخدام بولسونارو، الذي رفض تلقي اللقاح، لموقعي فيسبوك ويوتيوب مؤقتا بعد التصريحات.
وقالت الشرطة إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لإتمام التحقيقات، تشمل الاستماع إلى أقوال بولسونارو.
يشار إلى أن هذه الاتهامات تأتي مع انطلاق الحملات الانتخابية في البرازيل، والتي يشارك فيها بولسونارو الرئيس البرازيلي السابق لويز لولا دا سيلفا.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
Lebanon 24
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
13:42 | 2022-08-17
17/08/2022 01:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
04:03 | 2022-08-18
18/08/2022 04:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)
00:14 | 2022-08-18
18/08/2022 12:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-17
17/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-08-18
رئيسة وزراء تتعرض لفضيحة... ما القصة؟
09:00 | 2022-08-18
16500 دولار لكل أمّ تُنجب 10 أطفال... ماذا وراء مرسوم بوتين؟
08:30 | 2022-08-18
إقبال كبير على هذه السلعة في كندا... ما السبب؟
08:00 | 2022-08-18
ايران تعيد احياء مطالب قديمة.. هل يسقط الاتفاق النووي بالضربة القاضية؟
07:57 | 2022-08-18
للأشخاص الذين أصيبوا بالمتحورات "دلتا" و"أوميكرون"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة
07:30 | 2022-08-18
التسجيلات المصورة تكشف عن السبب الحقيقي لحريق كنيسة في مصر... من دخل من النافذة؟
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
18/08/2022 16:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
18/08/2022 16:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
18/08/2022 16:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact