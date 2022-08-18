الشرطة تتهم الرئيس البرازيلي بترويج شائعات خطيرة..اليكم التفاصيل!

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اتهمت الشرطة الاتحادية في البرازيل الرئيس جايير بولسونارو بثني السكان عن استخدام الكمامات خلال جائحة كوفيد-19 وادعاء أن الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد معرضون لخطر الإصابة بالإيدز.وفي وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا في البرازيل، قال مفوض بالشرطة إن مساعي بولسونارو للحض على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية المرتبطة بوباء كوفيد تصل إلى مستوى جريمة، في حين أن جهوده لربط الإيدز بالتطعيم ترقى إلى مرتبة الجنح.وطلبت الشرطة من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن التحقيق، تفويضها لتوجيه الاتهام إلى بولسونارو وآخرين متورطين في القضية.وفي بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الاول الماضي، قال الرئيس اليميني المتطرف دون تقديم أي دليل إن تقارير حكومية أظهرت أن أشخاصا تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 أصيبوا بالإيدز، وفقا لرويترز.