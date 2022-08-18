"حرب باردة ثانية"... هل يمكن للشرق الأوسط أن يجد مكانة له بين كتلتين؟

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تحاول الولايات المتحدة الأميركية، وهي الإمبراطورية الأيديولوجية الأخيرة، تحقيق المستحيل: احتواء دولتين عظيمتين في الوقت عينه، واللافت أنها ليست محاولتها الأولى.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "حاولت الولايات المتحدة احتواء كل من إيران والعراق لمدة ثلاثة عقود، ولم تنته أي من الحالتين بشكل جيد. لم يتم احتواء إيران، وعلى الرغم من تغيير النظام العراقي إلا أن الدولة باتت غارقة في مستنقع الضياع. الآن، في الوقت الذي تبدو فيه في أضعف حالاتها خارجياً ومنقسمة للغاية داخلياً، لم تكن طموحات الولايات المتحدة يوماً بهذه الضخامة. فها هي تهدف إلى احتواء كل من روسيا والصين. لخص وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر مؤخرًا مدى خطورة هذا الأمر: "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن القضايا التي أنشأناها جزئيًا، من دون أي مفهوم لكيفية نهاية هذا الامر أو ما من المفترض أن يؤدي إليه". وتمثل الحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة بشأن تايوان النقاط المحورية لهذا الجهد المتجدد، والذي له تداعيات خطيرة: أزمات الطاقة والغذاء العالمية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، واضطرابات سلسلة التوريد، والتوترات التجارية، والسباق التكنولوجي، وكلها مصحوبة بركود وتضخم يلوح في الأفق. موسكو وبكين متهمتان بخرق النظام العالمي القائم على القواعد. ومع ذلك، فإن الأدلة ليست مقنعة. قد تؤدي هذه المواجهة إلى إعادة ترتيب عالمي - من الناحية المثالية نظام متعدد الأقطاب حقًا، ولكن على الأرجح نظام ثلاثي الأقطاب. القطب الأول هو الكتلة الديمقراطية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، والمتملة بالتحالف الثلاثي بين مجموعة الدول السبع، حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. والثاني هو الكتلة الأوراسية بقيادة الصين وروسيا، إلى جانب إيران وبعض جمهوريات آسيا الوسطى. سيتألف القطب الثالث من أولئك الذين يريدون الابتعاد عن كليهما - أي بقية العالم، والذي يُطلق عليه الآن الجنوب العالمي".وتابع الموقع، "ها هو الجنوب العالمي يحرر نفسه من عقود من الوصاية السياسية والاقتصادية والمالية الغربية. هذا الامر لا يعني اصطفافًا تلقائيًا مع الكتلة الأوروبية الآسيوية، لكنه يشير بالتأكيد إلى نظام دولي أكثر مرونة. وكما أظهرت حرب أوكرانيا، فإن صرخة الغرب العالمية ضد روسيا ليست جذابة. ستكون المواجهة المقبلة ضد الصين أقل من ذلك. يكافح الثالوث الغربي لكسب القلوب والعقول في الجنوب العالمي، لكن المعايير المزدوجة المتشددة والنظام العالمي القائم على القواعد الملتوية مزعجة - أكثر بكثير من الفظائع الروسية في أوكرانيا أو تأكيد الصين على طول حدودها. حتى الآن، تبدو التعاونات السياسية غير الغربية مثل بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) أكثر جاذبية. لا تكسب الديمقراطيات الغربية سوى الدول ذات التفكير المماثل ضمن سربها، كما يتضح من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. يبحث لاعبون إقليميون آخرون - بما في ذلك تركيا والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين والمكسيك - في أماكن أخرى".وأضاف الموقع، "وقال دبلوماسي بريطاني كبير لكاتب المقال ذات مرة: "أن نكون أصدقاء للولايات المتحدة أصعب بكثير من أن تكون عدوا لها". وبذلك، يمكن أن تظهر كتلتان اقتصاديتان وتجاريتان متنافستان؛ عندها لا تصبح نيويورك ولندن والدولار الأميركي هي المقرات والأدوات الحصرية للنظام المالي العالمي. تعمل الصين وروسيا على إيجاد بدائل للدولار الأميركي، ونظام سويفت للدفع العالمي، وبورصتي نيويورك ولندن. تقوم الشركات المملوكة للدولة في الصين بإلغاء إدراجها في البورصات الأميركية، بينما تقوم بكين بتخفيض سندات الخزانة الأميركية التي تمتلكها. لا تزال هذه التحركات في مرحلة جنينية، لكنها في الوقت المناسب يمكن أن تصبح جذابة للعديد من الجنوبيين العالميين - خاصة إذا كان الغرب يثابر بغباء على تسليح الدولار وأولويته المالية. يمكن أن تبدأ المزيد والمزيد من الدول أيضًا في البحث عن أماكن أكثر أمانًا لاحتياطياتها من الذهب والعملات الصعبة، خاصة بعد استيلاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الاحتياطيات الوطنية الأفغانية والفنزويلية، ناهيك عن الاستيلاء غير المسبوق على 300 مليار دولار من روسيا من قبل الدول الغربية".وبحسب الموقع، "يمكن لفصل روسيا الاقتصادي المتقدم عن الغرب، وفصل الصين القادم، أن يقدم مشهدًا مختلفًا تمامًا. كيف سينسجم الشرق الأوسط مع هذه التحولات التكتونية؟ إن اتفاقيات أبراهام، التي روجت لها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وأكدها الرئيس الأميركي جو بايدن، مهمة اقتصاديًا، لا سيما بالنسبة لإسرائيل. لكنها تستند إلى افتراضين معيبين تاريخياً: أن القضية الفلسطينية يمكن تنحيتها جانباً إلى أجل غير مسمى دون عواقب، وأن الرأي العام في العالم العربي غير معني. سيحل قريباً وقت اتخاذ القرار بالنسبة للقوى الإقليمية الكبرى. هل ستترك المنطقة نفسها مرة أخرى ساحة معركة للقوى العظمى كما كانت خلال القرن العشرين؟ وحول أي نموذج سياسي،إذا وجد، يمكن بناء الاستقرار الإقليمي حوله: اتفاقيات أبراهام الموسعة التي توسطت فيها الولايات المتحدة؛ أم التفاهمات غير الرسمية المعادية للغرب مثل محور المقاومة (إيران - العراق - سوريا - حزب الله)، أم التجمعات غير الغربية مثل بريكس بلاس ومنظمة شانغهاي للتعاون؟ هل سيتجه إطار العمل الاقتصادي للمنطقة أكثر نحو مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، أو الشراكة الجديدة لمجموعة السبع للبنية التحتية والاستثمار العالمية، والتي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار؟ هل ستستمر التسهيلات المالية في الاعتماد على البنك الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، أم أنها ستعثر على بديل في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية في الصين؟ إن الدليل الوحيد المتاح حتى الآن هو أن شركاء الولايات المتحدة التقليديين في الشرق الأوسط، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، يفكرون في الانضمام إلى بريكس. وتدرس الرياض قبول اليوان بدلاً من الدولار في مبيعات النفط، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية قريبًا".وتابع الموقع، "على الرغم من المشهد العالمي المتطور، إلا أن مخطط الولايات المتحدة للشرق الأوسط لم يتغير للأسف. لم تكن رحلة بايدن الأخيرة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية استثناءً. ضمنت إسرائيل شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة إيران. لكن المحطة الأكثر أهمية كانت في المملكة العربية السعودية. واجه الرئيس الأميركي معضلة صارخة: التمسك بقيمه الأخلاقية المزعومة، والتي ستطالب بأن يظل ولي العهد السعودي منبوذًا دوليًا، أو إعطاء الأولوية للمستهلكين الأميركيين من خلال محاولة خفض أسعار النفط. مما لا يثير الدهشة أن بايدن اختار الخيار الثاني. فالحل الأسرع هو إغراق سوق النفط بالنفط الخام. إلا أن الرياض لم تلتزم بأي زيادة في إنتاج النفط قائلة إن طاقتها الفائضة اقتربت من الحد الأقصى. باختصار، كانت الزيارة كارثة سياسية. يمكن أن يكون للقمة الثلاثية الموازية تقريبًا بين إيران وروسيا وتركيا في طهران تداعيات أكثر أهمية ودائمة على المنطقة. في حين أن الولايات المتحدة لا تزال رهينة قواعد اللعبة التي عفا عليها الزمن وفقد الاتحاد الأوروبي أهميته، يمكن لروسيا والصين أن يكون لديهما مجال أكبر للمناورة".وختم الموقع، "تستمتع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة التقليديون، باحتمال قيام نظام عالمي جديد تمامًا، وسيكون تحت تصرفهم العديد من الخيارات الجديدة".