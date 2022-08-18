قفزة كبيرة بإصابات "جدري القرود"... كم بلغت؟

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن تسجيل حوالي 7 آلاف و500 إصابة جديدة بمرض "جدري القرود" الأسبوع الماضي، بزيادة 20٪.





وقال غيبريسوس في ندوة عبر الإنترنت استضافتها مدينة جنيف السويسرية: "يتم تسجيل جميع الحالات تقريبا في أوروبا والأميركيتين".

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(روسيا اليوم)