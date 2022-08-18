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عربي-دولي

هل تمنح أميركا لافروف تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 07:00
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توقّع مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إيليتشيف أنّ "تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ولأعضاء الوفد المرافق له لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة".
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(روسيا اليوم)

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لافروف

تأشيرة دخول

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