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عربي-دولي

التسجيلات المصورة تكشف عن السبب الحقيقي لحريق كنيسة في مصر... من دخل من النافذة؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 07:30
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بعد الحريق الهائل الذي إندلع في كنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا جنوب مصر، الثلاثاء الماضي، وأتى على محتويات الدور الأول بالكامل، أعلنت النيابة العامة في بيان، أن طفلين تسببا بالحريق، بعدما كانا يلعبان بشموع داخل الكنيسة، فاندلعت النيران، وتسببت الأسلاك الكهربائية بمضاعفة الكارثة.
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وتبين أيضاً أن الطفلين تسللا إلى الكنيسة من النافذة لصغر حجمهما، فيما كانت مغلقة ولا أحد فيها.

بدورها، أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن النيابة العامة استدعت الطفلين وأسرتيهما واستجوبتهما إلى أن أقرّا فعلاً بما ظهر في التسجيلات المصورة.


(العربية)
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