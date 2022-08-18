إقبال كبير على هذه السلعة في كندا... ما السبب؟

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تحدث تقرير إعلامي عن إقبال كبير في كندا على ورق مرحاض متعدد الاستخدام، وقال إن شركة التصنيع الكندية "Net Zero Company" قامت ببيع ما تملكه من هذه السلعة عبر موقعها الإلكتروني.وقالت الشركة الكندية، إنه يتم قطع حوالي 9.8 مليون شجرة كل عام لصنع أوراق المرحاض العادية، بالإضافة إلى أوراق المرحاض المبيضة وهذا ما يسبب اطلاق السموم في الهواء والماء، ما يضر بالإنسان والحياة البرية.وفي ظل ذلك عرضت الشركة الكندية للبيع ورق تواليت متعدد الاستخدام، وورق التواليت هذا مصنوع من القطن العضوي ومقدم بألوان مختلفة، وأشارت الشركة إلى أنه تم بيع جميع الكميات المتوفرة من هذه السلعة في الوقت الحالي.