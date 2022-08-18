16500 دولار لكل أمّ تُنجب 10 أطفال... ماذا وراء مرسوم بوتين؟

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، بإحياء جائزة "البطلة الأم" من الحقبة السوفيتية للنساء اللواتي لديهن أكثر من 10 أطفال في محاولة للتخفيف من الأزمة الديموغرافية في روسيا.وسيتم منح مبلغ مليون روبل (16500 دولار) للأمهات الروسيات بمجرد أن يبلغ الطفل العاشر عامه الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأطفال العشرة على قيد الحياة.وفي الأصل، قدم جوزيف ستالين الجائزة بعد الحرب العالمية الثانية عندما انخفض عدد سكان الاتحاد السوفيتي بمقدار 42 مليون نسمة قبل أن تتوقف الجائزة مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.ووفقًا لآخر إحصائيات "Rosstat"، تقلص عدد سكان روسيا بمعدل قياسي بلغ 86000 شخص شهريًا بين شهري كانون الثاني وأيار، وفي غضون ذلك، غادر ما يقدر بنحو 75300 مهاجر لروسيا.وتعاني روسيا أيضًا من خسائر فادحة في أوكرانيا، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن العدد الحقيقي للضحايا.وفي محاولة لتخفيف الأزمة الديموغرافية في روسيا، ركز الكرملين أيضًا على تعزيز القيم التقليدية.