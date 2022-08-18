رئيسة وزراء تتعرض لفضيحة... ما القصة؟

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تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، لفضيحة ثانية خلال عام واحد بسبب فيديو لحفلة خاصة ظهرت وهي ترقص فيها.من جانبها ردت رئيسة الوزراء بأنها تريد أن تظهر في هذه المقاطع بأنها كشخص عادي له حياة عادية، حيث تابعت: "لدي حياة عائلية، ولدي وظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص في سني".وعلقت مارين عن تكهنات بشأن تعاطي المخدرات في الحفلة الخاصة: "لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطى شيئا سوى الكحول. لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تماما. كما أنني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات".