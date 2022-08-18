بقاذفات "بي-52" النووية... أميركا تستعرض عضلاتها أمام الصين!

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حلّقت قاذفات بعضها قادر على حمل أسلحة نووية أميركية فوق المحيط الهادئ، في استعراض قوة يأتي مع تزايد التوتر مع الصين التي تريد مد نفوذها إلى هذه المنطقة.وطارت قاذفتان من طراز "بي- 2" فوق المحيط الهادئ، ومعهما 4 مقاتلات من طراز "إف-إيه 18"، بالإضافة إلى طائرة تجسس أسترالية من طراز "إيه- 7 إيه".ووصف سلاح الجو الأميركي هذا التحليق بأنه جزء مهمة تدريب ثنائي مع أستراليا، بما يسمح للطرفين بالاستجابة لأي أزمة محتملة.وتعزيزا لاستعرض القوة، نشرت قيادة سلاح الجو الأميركي في منطقة المحيط الهادئ، ومقرها هاواي، صورا للتدريبات العسكرية على حسابها بموقع "تويتر".والقاذفة "بي- 2" من أخطر طائرات الجيش الأميركي ويبلغ ثمنها 1.9 مليار دولار، ولا يتمكن الرادار من رصدها.وكانت تقارير وصور أقمار اصطناعية قد رصدت تمركز عدد كبير من هذه القاذفة المرعبة في أستراليا خلال الأسابيع الماضية.