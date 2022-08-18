كم بلغت حصيلة ضحايا حرائق الجزائر؟

أسفرت حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة في الجزائر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطرف في الشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف، وشخص واحد في قالمة في الشرق.