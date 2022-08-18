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في هذه الحالة... قد تستخدم روسيا النووي

Lebanon 24
18-08-2022 | 11:30
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أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، أنه "وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوى الرد النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان أو وجود تهديد لوجود الدولة".
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(سبوتنيك)
 
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