الكرملين: بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي

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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإندونيسي جوكو فيدودو بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلا إليها خلال زيارة فيدودو إلى روسيا.وجا في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "تم بحث المسائل الحيوية لتطور العلاقات الروسية الإندونيسية مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة فيدودو الأخيرة إلى روسيا، بما في ذلك تحريك عدد من المشاريع الثنائية الكبيرة في مجال الاقتصاد والتجارة".وأضاف البيان أن بوتين هنأ فيدودو والشعب الإندونيسي بعيد الاستقلال الذي احتفلت به البلاد أمس الأربعاء.وتابع: "تم بحث موضوع الأمن الغذائي العالمي. وخاصة أخبر فلاديمير بوتين بالجهود التي تبذلها روسيا بالتعاون مع تركيا وسكرتارية الأمم المتحدة بهدف استقرار الوضع في سوقي الحبوب والأسمدة العالميتين".كما ناقش بوتين وفيدودو التحضيرات لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني القادم.