إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".

وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.

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ونقل التلفزيون التركي عن مصادر دبلوماسية أن أردوغان "سيعرض على زيلينسكي، خلال زيارته إلى لفوف، ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، نقلاً عن مصادرها، أن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.

(سبوتنيك)