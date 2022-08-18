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القوات التايوانية تعلن اقتراب 51 طائرة وسفن صينية من الجزيرة

Lebanon 24
18-08-2022 | 13:30
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قالت القوات المسلحة التايوانية إنها رصدت اليوم الخميس اقتراب 51 طائرة و6 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

ووفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية: "سجلت القوات التايوانية اليوم الخميس نشاط 51 طائرة و6 سفن في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".
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وذكر التقرير أن 25 طائرة صينية عبرت ما يسمى بـ"الخط الأوسط" لمضيق تايوان، بما في ذلك 12 مقاتلة من طراز "سو-30" و6 طائرات من طراز "J-16" و4 طائرات "J-10" وطائرة حربية إلكترونية من طراز "Y-8" وطائرتان قاذفتان من طراز "H-6".
 
(روسيا اليوم) 
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