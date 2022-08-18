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عربي-دولي

أزمة المفاعل النووي.. زيلنيسكي يطالب بإيقاف "الرعب"

Lebanon 24
18-08-2022 | 14:30
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الأمم المتحدة، إلى "ضمان سلامة" محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا وتتعرض للقصف، أثناء استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
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وندّد زيلينسكي عبر تلغرام بـ"الرعب المتعمّد" الذي تسببه روسيا والذي "قد تكون له تداعيات كارثية كبرى على العالم بأسره".

وأضاف: "ينبغي على الأمم المتحدة إذا أن تضمن سلامة هذا الموقع الاستراتيجي ونزع السلاح منه وتحريره الكامل من القوات الروسية".

ولكن من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الروسية الخميس اقتراحا من الأمين العام للأمم المتحدة بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، قائلة إن ذلك سيجعل المنشأة "أكثر عرضة للخطر".

وسيطرت روسيا على المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في مارس بعدما قليل من إصدار الرئيس فلاديمير بوتن أمرا بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".

وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار فوكوشيما بعد أن تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصفها.
 
(سكاي نيوز عربية)
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