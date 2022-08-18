عبد اللهيان: سندخل مرحلة جديدة في فيينا.. إن احترموا "خطوطنا الحمراء"

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده ستدخل مرحلة جديدة في مفاوضات فيينا حول الملف النووي، إن تم احترام "خطوطها الحمراء".وأضاف عبد اللهيان أنه "من غير الممكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".جاء كلام الوزير الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان: "بعد تلقي وجهات النظر الأميركية، سندخل مرحلة جديدة في فيينا، لو تم ضمان استفادة إيران الاقتصادية من الاتفاق واحترام خطوطنا الحمراء".