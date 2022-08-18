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عربي-دولي

عبد اللهيان: سندخل مرحلة جديدة في فيينا.. إن احترموا "خطوطنا الحمراء"

Lebanon 24
18-08-2022 | 15:00
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده ستدخل مرحلة جديدة في مفاوضات فيينا حول الملف النووي، إن تم احترام "خطوطها الحمراء".

وأضاف عبد اللهيان أنه "من غير الممكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".
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جاء كلام الوزير الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان: "بعد تلقي وجهات النظر الأميركية، سندخل مرحلة جديدة في فيينا، لو تم ضمان استفادة إيران الاقتصادية من الاتفاق واحترام خطوطنا الحمراء".
 
وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا "أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا".

وثمّن عبد اللهيان "الدور البناء لسلطنة عمان في المفاوضات لرفع الحظر عن إيران"، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف.

بينما أعرب البوسعيدي عن أمله بتوصل مفاوضات فيينا إلى نتيجة مرضية في ظل التعاون المشترك بين جميع الأطراف.

(روسيا اليوم)  
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