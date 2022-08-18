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عربي-دولي

الخارجية الروسية: الصين لديها كل الأسباب لحماية سيادتها ووحدة أراضيها

Lebanon 24
18-08-2022 | 15:30
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قال نائب مدير إدارة الصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن الصين لديها كل الأسباب للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مضيق تايوان.
 
وذكر نيتشايف في إفادة صحفية أن "الجانب الصيني لديه كل الأسباب للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه في مضيق تايوان"، مضيفا أن "موقف روسيا المبدئي بشأن قضية تايوان لم يتغير. ننطلق من حقيقة أن هناك صين واحدة فقط. حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين".
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ويذكر أن تدريبات للجيش الصيني في عدة مناطق مختلفة ما تزال مستمرة، بما في ذلك البحر والمجال الجوي حول تايوان، منذ بداية الشهر، والتي جاءت كرد على زيارات الوفود الأميركية للجزيرة، إذ زار تايوان وفد برئاسة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في 2-3 آب، ووفد آخر برئاسة السناتور إد ماركي في 14-15 آب.
 
(روسيا اليوم) 
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