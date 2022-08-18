أنقرة وكييف توقعان اتفاقية بشأن ترميم البنية التحتية الأوكرانية

أعلنت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، عن توقيع ممثلي أنقرة وكييف اتفاقية تشارك تركيا بموجبها في ترميم البنية التحتية لأوكرانيا.

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وقالت الوزارة على صفحتها في فيسبوك "وقع اليوم في لفوف وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف ووزير التجارة في جمهورية تركيا محمد موس، مذكرة تفاهم بشأن ترميم البنية التحتية، تنص على مشاركة الجانب التركي في اعادة إعمار أوكرانيا".وتم التوقيع على الوثيقة بحضور رئيسي تركيا وأوكرانيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، بحسب البيان الصحفي.