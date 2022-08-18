حرائق وفيضانات تلتهم دولاً وأخرى تعاني الجفاف والحرارة

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لا تزال الحرائق المشتعلة في الغابات، والفيضانات والسيول، التي ضربت العديد من دول العالم، تؤرق المجتمع الدولي المتخوف من تصاعد آثار التغير المناخي التي قد تمتد إلى عقود وأجيال قادمة.تصارع العديد من دول أوروبا والشرق الأوسط في آن واحد، الحرائق والفيضانات والحرارة والجفاف، وهي ظواهر ناتجة عن التغيّر المناخي الذي تسبب فيه الإنسان، كما تقول العديد من التقارير.وفي أكبر كارثة تشهدها البلاد، ارتفع عدد وفيات حرائق الغابات في ولاية الطارف الجزائرية إلى 38، بينهم 11 طفلا و6 نساء.وقد زار المنطقة رئيس الوزراء أيمن الطارف، للوقوف على الوضع والمتابعة الميدانية والمباشرة للجهود المبذولة من أجل التصدي للنيران.وكان المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، أكد إخماد 38 حريقا من مجموع 63.وفي المغرب، تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على حرائق غابات كدية الطيفور نواحي مدينة المضيق شمال المملكة التي اندلعت منذ الاثنين.وأفادت السلطات المحلية بأن 3 من أفراد قوات الإطفاء قتلوا عقب انقلاب شاحنة صهريج وسط الغابات المحترقة.وفي تونس، رفع معهد الرصد الجوي، أمس، درجة الإنذار في 7 ولايات، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد منذ يومين.وأسند المعهد اللون البرتقالي إلى ولايتَي القيروان وسيدي بوزيد في الوسط، وولايات توزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين في الجنوب، حيث تمتد الصحراء على مساحات واسعة.ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار عالية تستوجب اليقظة التامة، بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر.وتشهد تونس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ الثلاثاء، فاق أقصاها 47 درجة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب تضاعف الطلب على الطاقة.وقال متحدث حكومي إن الحرارة القصوى بلغت أمس 48 درجة بولاية توزر، وسط توقعات بتسجيل درجات قياسية في الجنوب الغربي.وأدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق في غابات ومرتفعات جبلية، أمس الأول، خصوصا في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين غرب البلاد على مقربة من الحدود مع الجزائر.وليس بعيداً عن دول المغرب، فقد أدى اندلاع حريق غابات في جزيرة بانتليريا الإيطالية بالبحر المتوسط، إلى إجلاء العشرات من الأشخاص.وأفادت تقارير بأن مصمم الأزياء جورجيو أرماني اضطر لمغادرة فيلته الواقعة بالساحل الشرقي من الجزيرة التي تحظى بإقبال كبير بين المشاهير.وأضافت التقارير أنه وضيوفه فرّوا في يخته بوقت متأخر من مساء الأربعاء.