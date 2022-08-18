انفجارات في محيط قاعدة عسكرية روسية بالقرم

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أفادت وكالة "رويترز" عن وقوع انفجارات قرب محيط القاعدة العسكرية الروسية "بيلبيك" شمال سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.وأكد حاكم سيفاستوبول أن "دفاعات روسية مضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية ولا أضرار".وقالت مصادر محلية أن "أربعة انفجارات على الأقل هزت مدينة سيفاستوبول".