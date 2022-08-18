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خمسة قتلى جرّاء عاصفة في النمسا

Lebanon 24
18-08-2022 | 16:50
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توفي خمسة أشخاص بينهم طفلان وأُصيب عشرة بجروح في النمسا جرّاء عاصفة.
وقد أعلنت السلطات النمساوية عن وفاة ثلاثة حين سقطت شجرة في ولاية النمسا السفلى شرق، بينما قضى طفلان في كارينثيا جنوب..
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