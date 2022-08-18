الإفراج عن مُدانين في الهند اغتصبوا نساء وقتلوا أطفالاً أمامهنّ

أعيدت إلى الأذهان جريمة وحشية، هذا الأسبوع، بعد أن أفرجت السلطات في ولاية غوجارات الهندية، عن 11 رجلا كانوا يقضون أحكاما مؤبدة، ما أثار ضجة كبيرة ومطالبات بتحقيق العدالة للضحايا، وبشكل خاص لبلقيس بانو.وكانت بانو تبلغ من العمر 21 عاما وحاملا بشهرها الخامس، عندما هاجمها رجال هندوس عام 2002، اقتحموا منزلها حيها، حاملين سيوفا واغتصبوها وقتلوا 14 فردا من عائلتها، من ضمنهم طفلتها التي كانت تبلغ الثالثة من عمرها فقط، عندما أمسكوها من ذراعيها ودفعوا بها لترتطم بصخرة، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".وفي بيان، الأربعاء، قال محامي المرأة إن أنباء الإفراج عن الرجال جعلتها "مخدرة" و"معدومة المشاعر".وقالت بانو: "لقد وثقت بالنظام، وكنت أحاول تدريجيا التعايش معد صدمتي"، لكن الإفراج عن الرجال هز ثقتها بالنظام القضائي.

وأضافت: "لم يسأل أحد عن سلامتي وصحتي قبل أن يتخذ هذا القرار الجسيم والظالم".وشكلت الخطوة "صدمة" في الدولة التي تكافح لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء، وفقا للصحيفة الأميركية. وخلال السنوات الأخيرة شددت الدولة قوانينها وأقرت عقوبات شديدة، إلا أن معدلات الإدانة بجرائم الاغتصاب ظلت متدنية.وأشارت جماعات حقوقية إلى أن الإفراج عن المدانين في الخامس من آب، تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال البلاد، كان ضربة وجهت ضد كل ضحية للاغتصاب.وقالت الجماعات المتخصصة في الدفاع عن حقوق النساء في بيان: "نشعر بالعار بأن اليوم الذي نحتفي خلاله بحريتنا وافتخارنا باستقلالنا، فإن نساء الهند يشهدن الإفراج عن المغتصبين والقتلة الجماعيين، وكأنه سخاء من الدولة".وذكرت الصحيفة أن قرار الحكومة يعتبر تراجعا بالنسبة للناجين من احتجاجات "غوجارات"، الذين قاتلوا من أجل تحقيق العدالة، بعد أن قتل أكثر من ألف شخص، معظمهم مسلمون، في أعمال الشغب التي تلت حريقا تسبب بمقتل حجاجا هندوس عام 2002، وألقي فيه اللوم على المسلمين.وفوق كل ذلك، تقول "واشنطن بوست" إن الرجال الذين أفرج عنهم هذا الأسبوع حظوا بـ "استقبال الأبطال"، ونقلت مقطع فيديو وهم يحصلون على الحلوى خارج السجن، كما أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن جماعات قوية هندوسية مرتبطة بالحزب الحاكم ستقوم بتكريمهم في وقت لاحق.