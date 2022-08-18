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الصدر يُهاجم الحوار

Lebanon 24
18-08-2022 | 17:53
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وجّه وزير زعيم التيار الصدري انتقاداً لاذعاً للحوار الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة، مشترطاً علنية الجلسات للمشاركة بها، في حين نفى تيار الحكمة سعي زعيمه لوساطة سعودية بين "الإطار" والصدر بالتزامن مع بدء زيارته للمملكة.
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هاجم التيار الصدري في العراق، أمس، اجتماع القوى السياسية الذي عقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمقر الحكومة في بغداد، أمس الأول، معتبراً أنه "لم يسفر إلا عن نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع"، وداعياً إلى علانية جلسات الحوار، كشرط لمشاركته.
وقال صالح محمد العراقي، الملقب بوزير زعيم التيار مقتدى الصدر إن "أغلب الحضور في اجتماع الكاظمي، لا يهمه سوى بقائه على الكرسي. ولذا حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها".
"وزير الصدر" أضاف في بيانه، أن "الثورة لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه حق"، معتبراً أن "الاجتماع يهدف إلى تشكيل حكومة وفق مآرب البعض لكي يزيدوا من بسطتهم وتجذر دولتهم العميقة فيتحكموا بمصير شعب رافض لتواجدهم، فيزوروا الانتخابات ويجعلوها على مقاسهم".
وأعرب عن عدم اهتمام التيار الصدري بالجلسة السرية، لكنه قال: "لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم ولا تفعلوا فعلاً يزيد من تخوف الشعب من العملية الديموقراطية التي تخيطونها على مقاسكم".
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