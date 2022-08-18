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عربي-دولي
انفجارات قرب مطار عسكري روسي في سيفاستوبول..ماذا يجري؟
Lebanon 24
18-08-2022
|
23:30
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وقعت 4 انفجارات على الأقل، ليل الخميس، قرب مطار بيلبيك العسكري الروسي شمالي مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو منذ سنوات.
وقالت مصادر محلية إن الانفجارات "هزت المدينة"، وأفاد مسؤول موال لموسكو أنه لم تقع أضرار من جراء ذلك.
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وعلى صعيد منفصل ، قال ميخائيل رازفوغاييف حاكم سيفاستوبول، مشيرا إلى ما وصفه بمعلومات أولية، إن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.
وكتب رازفوغاييف على تطبيق "تلغرام": "لم تقع أضرار. لم يصب أحد بسوء".
وأظهرت لقطات مصورة نشرت على موقع أوكراني ما بدا أنه صاروخ يطلق في السماء أثناء الليل، وأصوات انفجارين على الأقل، بينما لم يتسن التحقق من صحة اللقطات.
وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، خط إمداد مهم للهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.
والثلاثاء حملت روسيا "مخربين" مسؤولية تنظيم سلسلة تفجيرات في مستودع للذخيرة بشبه جزيرة القرم، كما وقعت انفجارات الأسبوع الماضي في قاعدة جوية بالقرم قالت موسكو آنذاك إنها نجمت عن حادث.
(سكاي نيوز)
المصدر: "سكاي نيوز
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