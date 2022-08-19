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عربي-دولي

مرة جديدة..إدارة بايدن تجهز مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 800 مليون دولار

Lebanon 24
19-08-2022 | 00:00
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تعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار، ويمكن أن تعلن عنها قريبا، ربما الجمعة، حسبما قالت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز"، الخميس.


وأضافت المصادر أن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأميركية.
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وقالت المصادر، التي اشترطت عدم نشر هوياتها، إن الإعلان عن المساعدات قد يتأخر حتى الأسبوع المقبل، محذرة من أن قيمة حزم الأسلحة قد تتغير قبل الإعلان عنها.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير الماضي في الهجوم العسكري على أوكرانيا، تحول الصراع إلى حرب استنزاف تدور بالأساس في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأرسلت واشنطن مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لحكومة كييف.
(سكاي نيوز)
المصدر: روسيا اليوم
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