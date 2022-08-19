صفقة مُرتقبة بين أميركا وإيران... وواشنطن تنفي

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بإنتظار انتهاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من درس الردّ الإيراني الذي قدم الاثنين الماضي على النص الأوروبي الأخير بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر تسريبات لصفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران.وزعمت المصادر الإيرانية، الخميس أنّ "واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن 17 مصرفاً، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية".كما إدعت أنّ "واشنطن وافقت على تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية، والاتفاق على بيع طهران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً".