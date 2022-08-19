30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد موجة جفاف.. عواصف تضرب النمسا وإيطاليا مخلفة 7 قتلى!
Lebanon 24
19-08-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت عاصفة في مقتل 5 أشخاص من بينهم طفلان، وأصيب نحو 10 بجروح أمس الخميس في النمسا، بحسب ما أعلنت السلطات ووكالة الأنباء النمساوية.
وقُتل 3 أشخاص حين سقطت شجرة في ولاية النمسا السفلى، في حين قضى طفلان في منطقة كارينثيا.
Advertisement
وكان الطفلان اللذان يتراوح عمرهما بين 5 و8 أعوام، إضافة إلى الجرحى، قرب بحيرة صغيرة في ولاية كارينثيا حين اقتلعت الرياح عدة أشجار، حسبما قالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في الولاية ميلاني رايتر.
أما في إيطاليا فقالت خدمات الإنقاذ أمس الخميس إن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط أشجار وسط البلاد، في الوقت الذي ضربت فيه عواصف قوية عدة مناطق بعد ارتفاع درجات الحرارة لأسابيع.
وقالت وحدة الحماية المدنية الإيطالية إن الطقس السيئ سيجتاح جنوب البلاد ليلا، وأصدرت تحذيرات ليوم الجمعة في 11 من بين 20 منطقة في البلاد.
وأعدت وكالة الحماية المدنية أماكن إيواء طارئة في المدارس والصالات الرياضية لمن أُجبروا على ترك منازلهم بعدما اجتاحت الرياح العاتية والأمطار المنطقة الممتدة من الساحل إلى فلورنسا السياحية، مما أسفر عن مقتل رجل في لوكا وامرأة في كارارا، بحسب سلطات المنطقة.
كذلك أصيب أربعة 4 أشخاص بجروح جراء سقوط أشجار في موقع تخييم على الشاطئ في مارينا دي ماسا، في وقت نُقل فيه 4 آخرون إلى المستشفى في بلدة بارغا.
يذكر أن أوروبا سجلت درجات حرارة قياسية خلال الأسابيع الماضية أدت لتراجع مناسيب المياه في الأنهار الكبرى، وتحويل المساحات الخضراء إلى أراضٍ جرداء.
ويقول العلماء إن الظروف الجوية القصوى في أنحاء العالم باتت أكثر تواترا بسبب التغير المناخي، وستزداد شدتها على الأرجح مع ارتفاع درجات الحرارة.
(الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتشارٌ مسلح واشتباكات عنيفة في بيروت.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
انتشارٌ مسلح واشتباكات عنيفة في بيروت.. إليكم التفاصيل (فيديو)
09:52 | 2022-08-18
18/08/2022 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
Lebanon 24
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
09:30 | 2022-08-18
18/08/2022 09:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
12:43 | 2022-08-18
18/08/2022 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان
10:29 | 2022-08-18
18/08/2022 10:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2022-08-19
السجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين... من هو؟ (صورة)
06:30 | 2022-08-19
لمن قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية "أغلق فمك"؟
06:00 | 2022-08-19
أوكرانيا على كلامها... هذا شرط التفاوض مع روسيا
05:30 | 2022-08-19
بعد الهجوم على رشدي.. هل يمكن إنقاذ إتفاق إيران النووي؟
05:00 | 2022-08-19
مترجم يغضب الرئيس الاوكراني بقمة لفيف.. زيلينسكي يترجم تصريحاته بنفسه!
04:30 | 2022-08-19
ما حقيقة استخدام موسكو محطة زابوريجيا درعاً لقواتها؟
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 14:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 14:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 14:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact