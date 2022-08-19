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عربي-دولي

مترجم يغضب الرئيس الاوكراني بقمة لفيف.. زيلينسكي يترجم تصريحاته بنفسه!

Lebanon 24
19-08-2022 | 05:00
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تقمص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دور المترجم أمس الخميس، لغضبه من تقاعسه خلال ترجمة تعليقاته كاملة إلى اللغة الإنجليزية في مؤتمر صحفي كبير.

وتصرف زيلينسكي -الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا- بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
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فقد استدار زيلينسكي باتجاه المترجم قائلا بوضوح "وقلت عن نافذة الاحتمالات، قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن… كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي".

وتابع "وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)"، فرد المترجم سريعا "المجد لأوكرانيا"، ثم قال زيلينسكي بغضب واضح "شكرا جزيلا. إنه أمر مهم".
 
(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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