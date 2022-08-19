بعد الهجوم على رشدي.. هل يمكن إنقاذ إتفاق إيران النووي؟

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خلال حملته الانتخابية للرئاسة، تعهد جو بايدن باستعادة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني، الذي قال إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تخلص منه بتهور".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "وبعد أكثر من عام من المفاوضات التي تعثرت بسبب الجمود والتأخير، بدا يوم الاثنين أن هناك بوادر على إحراز تقدم عندما ردت إيران على ما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه "النص النهائي" للاتفاق المحدث. لكن هذا التقدم المفاجئ يأتي بعد أيام قليلة من طعن الروائي سلمان رشدي، الذي واجه تهديدات منذ أن دعت القيادة الإيرانية إلى قتله عام 1989. ونفت طهران أي تورط لها في الهجوم الأسبوع الماضي لكنها مع ذلك ألقت باللوم على رشدي في الهجوم، مما دفع وزير الخارجية أنطوني بلينكين للتنديد بتحريض الحكومة الإيرانية على العنف ضد رشدي ووصفه بأنه عمل "حقير". وذهب بعض الجمهوريين البارزين إلى أبعد من ذلك، حيث طالبوا البيت الأبيض بقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع إيران. هل ينبغي لإدارة بايدن مراجعة موقفها تجاه إيران، وهل يمكن أن تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟"ولادة وموت وإحياء الصفقة المحتملوتابعت الصحيفة، "وضع الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2015، قيودًا على إنتاج إيران لليورانيوم المخصب وطالب الدولة بالخضوع لمزيد من عمليات التفتيش الدولية المكثفة لمنشآتها النووية لمدة عقد على الأقل. في المقابل، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات على الاقتصاد الإيراني. كما لاحظ النقاد في ذلك الوقت، وكما اعترفت إدارة أوباما، فإن الصفقة لم تطالب الحكومة بأي مطالب لتقليص رعايتها للجماعات المتشددة في الشرق الأوسط. ودخلت الصفقة حيز التنفيذ رسميًا في كانون الثاني 2016، ولكن في عام 2018، انسحب ترامب وبدأ حملة "الضغط الأقصى" لإلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني. في عام 2019، وبعد الامتثال للاتفاق لعدة سنوات، بدأت إيران في تجميع وتخصيب الوقود النووي بما يتجاوز الحدود التي تم التفاوض عليها وتدعي الآن أن لديها القدرة على صنع سلاح نووي، لكنها لم تفعل ذلك".وأضافت الصحيفة، "كانت هناك عدة نقاط شائكة في جولات المفاوضات الأخيرة: أولاً، بالنظر إلى انسحاب ترامب، أرادت طهران ضمانة ملزمة من واشنطن بعدم تراجع أي رئيس مستقبلي عن الصفقة إذا حافظت إيران على التزاماتها. لكن المسؤولين الإيرانيين توصلوا إلى قبول أن إدارة بايدن لا تستطيع أن تقدم مثل هذا الوعد، حسبما ذكرت صحيفة التايمز مؤخرًا. ثانياً، دعت طهران الولايات المتحدة إلى إزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو التصنيف الذي أصدره ترامب في عام 2019. لكن إدارة بايدن لم تتنازل عن هذا الطلب وتراجعت عنه طهران. وأخيراً، طالبت طهران أيضًا بإنهاء التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في آثار المواد النووية التي تم العثور عليها في عدة مواقع غير معلنة. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشارك في المفاوضات، وينظر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الطلب على أنه خارج نطاقهما".صفقة محكوم عليها بالفشل منذ البداية؟وبحسب الصحيفة، "تعمل الدبلوماسية النووية مع إيران على أساس أنه يمكن التعامل مع النشاط النووي للدولة بشكل منفصل عن رعايتها لما تعتبره الولايات المتحدة نشاطًا إرهابيًا. ولكن ماذا لو كان لا يمكن الفصل بينهما؟ هذه هي وجهة نظر جون بولتون، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي في إدارة ترامب. في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت وزارة العدل عضوًا في الحرس الثوري الإسلامي بتهمة التآمر لاغتيال بولتون انتقاما لمقتل إدارة ترامب لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020. وقال بولتون في مقال نشره في صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأميركية: "إن حقد آيات الله شامل، مع الأسلحة النووية والاغتيالات والإرهاب. إن برنامج إيران النووي ما هو إلا أحد أعراض المشكلة الحقيقية: النظام نفسه. هذا ما يجب على الولايات المتحدة التركيز على إنهائه". في أعقاب الهجوم على رشدي، قد يكتسب تصور بولتون للنظام الإيراني باعتباره نظامًا غير قابل للإصلاح في الأساس مزيدًا من الدعم. كتب مجلس تحرير واشنطن بوست أن الصفقة "لا يمكن أن تنجح بدون بناء الثقة. وبدلاً من ذلك، تبدو الجمهورية الإسلامية عازمة على إثارة التوتر"."وأضافت الصحيفة، "حتى بعض الذين يدعمون الدبلوماسية مع إيران، على عكس بولتون، يقولون إن هناك حدًا لما يمكن أن تحققه. في صحيفة التايمز، يعزو كريم سجادبور، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، هذا الحد إلى كيفية تعريف الحكومة الدينية الإيرانية لهويتها: من خلال معارضة الولايات المتحدة. إن التعاون المفرط مع عدوها الوجودي من شأنه أن يقوض منطق حكم الحكومة - وربما قوتها على شعب إيران ومواردها. وكتب سجادبور: "بشكل عام، سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نظام من الواضح أنه لا يريد المشاركة، وعزل النظام الحاكم الذي يزدهر في عزلة". وأضاف: "ومع ذلك، بمرور الوقت، أظهر النظام الإيراني أنه مؤثر للغاية بحيث لا يمكن تجاهله، وعقائدي للغاية للإصلاح، ووحشي للغاية بحيث لا يمكن الإطاحة به، وأكبر من أن يتم احتواؤه بالكامل". كتب أرشد محمد وباريسا حافظي في رويترز أن كلا البلدين لديهما سبب وجيه لإبقاء المفاوضات في مأزق. عزز الغزو الروسي لأوكرانيا موقف إيران من خلال التسبب في ارتفاع أسعار النفط، أحد أهم صادرات إيران، وبتحصين التحالف بين موسكو وطهران ضد واشنطن. من ناحية أخرى، قد يكون بايدن حذرًا من إبرام صفقة من شأنها أن تعرضه لانتقادات محلية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقال دبلوماسي أوروبي لمحمد وحافظي "كلا الجانبين سعيدان لاستمرار الوضع الراهن"."استمرار المفاوضاتوبحسب الصحيفة، "ما هي الخيارات إلى جانب الدبلوماسية التي تمتلكها الولايات المتحدة لكبح طموحات إيران النووية؟ محاولات الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الإيرانية من خلال الوسائل الاقتصادية لم تؤت ثمارها: كتبت باربرا سلافين، التي تدير مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، في حزيران، "على الرغم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران بشأن ضعف الاقتصاد والقمع القاسي للمجتمع المدني، فقد صمد النظام الإيراني أمام تحديات هائلة ولا يبدو أنه من المحتمل أن يسقط في المستقبل القريب". ويبقى أمامهم خيار استخدام القوة العسكرية التي قال بايدن إنه لن يعتبرها سوى "الملاذ الأخير" لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي. ولكن لتجنب المواجهة العسكرية مع إيران، يجب على بايدن بذل كل ما في وسعه لإحياء الصفقة، كما يقول تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، لـ MSNBC. ويؤكد أن الصراع مع إيران لن يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بعدم وجود صفقة خلال السنوات القليلة الماضية. بدلاً من الانضمام إلى الصفقة من خلال أمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول له في منصبه، كما فعل مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، اختار بايدن إبقاء عقوبات ترامب سارية. وزاد ذلك من عدم الثقة بطهران، التي ردت بالاقتراب أكثر من بناء قنبلة نووية. إن الهجوم على رشدي، فضلا عن مؤامرات إيران المزعومة على الأميركيين الآخرين، قد تستمر في إلقاء ظلالها على المفاوضات. لكن كما لاحظت الحكومة الإيرانية وآخرون، أظهرت الحكومة الأميركية أنها قادرة على تنحية المخاوف الإنسانية جانبًا في تعاملها مع الحلفاء، وخاصة المملكة العربية السعودية".وختمت الصحيفة، "حتى لو كانت احتمالات إحياء الصفقة طويلة، فإنه يتعين على إدارة بايدن القيام بهذه المحاولة، كما يقول آرون ديفيد ميللر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. تضررت صدقية الولايات المتحدة كشريك تفاوضي من انسحاب ترامب بالفعل، وستعاني أكثر إذا انسحبت الإدارة الآن، وستجد إدارة بايدن صعوبة أكبر في حشد المجتمع الدولي ضد طموحات إيران النووية".