Advertisement

عربي-دولي

لمن قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية "أغلق فمك"؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-982271-637965126398825174.jpg
Doc-P-982271-637965126398825174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بكيل من الشتائم، ردت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، على عرض المساعدة الذي قدمه رئيس كوريا الجنوبية، مؤكداً استعداد بلاده تقديم مساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ، مقابل تخليها عن الأسلحة النووية.
Advertisement

وقالت في بيان: "كان من الأفضل لصورته أن يغلق فمه، بدلا من التحدث بالهراء، لأن ليس لديه شيء أفضل يقوله".

كذلك وصفت رئيس الجارة الجنوبية بالساذج، قائلة إنه "ساذج حقا ولا يزال صبيانياً لاعتقاده أن بوسعه مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف كوريا الشمالية وأسلحتها النووية. وأردفت "لا أحد يقايض مصيره بكعكة ذرة".
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-08-19
10:00 | 2022-08-19
09:30 | 2022-08-19
09:23 | 2022-08-19
09:00 | 2022-08-19
08:53 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website