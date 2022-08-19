لمن قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية "أغلق فمك"؟

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بكيل من الشتائم، ردت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، على عرض المساعدة الذي قدمه رئيس كوريا الجنوبية، مؤكداً استعداد بلاده تقديم مساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ، مقابل تخليها عن الأسلحة النووية.وقالت في بيان: "كان من الأفضل لصورته أن يغلق فمه، بدلا من التحدث بالهراء، لأن ليس لديه شيء أفضل يقوله".كذلك وصفت رئيس الجارة الجنوبية بالساذج، قائلة إنه "ساذج حقا ولا يزال صبيانياً لاعتقاده أن بوسعه مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف كوريا الشمالية وأسلحتها النووية. وأردفت "لا أحد يقايض مصيره بكعكة ذرة".