السجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين... من هو؟ (صورة)

أعلنت محكمة في شنغهاي أنها حكمت على قطب كندي من أصل صيني يدعى شياو جيانهوا، كان قد فقد أثره عام 2017 في فندق في هونغ كونغ، بالسجن 13 عاما لارتكابه جرائم مالية.



وقالت محكمة في شنغهاي، حيث كان يحاكم، إن شياو الذي كان حين أوقف أحد أكبر أثرياء الصين، أدين بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"فساد".

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(روسيا اليوم)