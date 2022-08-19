هذا ما سيجمع بوتين ونظيره الصيني في تشرين الثاني المقبل

Advertisement

أعلن مستشار للرئيس الإندونيسي أن الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في تشرين الثاني المقبل.من جهته، كان الرئيس الإندونيسي قد أكّد هذا الأمر قائلاً لـ"بلومبرغ نيوز" إن الزعيمين أكدا له ذلك، كما أشار مسؤول مطلع في الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور الاجتماع بنفسه.ومن شأن الرحلة أن تكون أول زيارة يقوم بها شي جينبينغ خارج الصين منذ زار ميانمار في كانون الثاني من العام 2020.