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عربي-دولي

هذا ما سيجمع بوتين ونظيره الصيني في تشرين الثاني المقبل

Lebanon 24
19-08-2022 | 07:30
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أعلن مستشار للرئيس الإندونيسي أن الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في تشرين الثاني المقبل.

من جهته، كان الرئيس الإندونيسي قد أكّد هذا الأمر قائلاً لـ"بلومبرغ نيوز" إن الزعيمين أكدا له ذلك، كما أشار مسؤول مطلع في الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور الاجتماع بنفسه.
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ومن شأن الرحلة أن تكون أول زيارة يقوم بها شي جينبينغ خارج الصين منذ زار ميانمار في كانون الثاني من العام 2020.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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