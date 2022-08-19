مقتل 9 مدنيين على الأقل في قصف سوري على سوق شعبي

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أعلن الدفاع المدني السوري مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال وإصابة 28 آخرين، في قصف لقوات النظام السوري استهدف سوقاً شعبياً بمدينة الباب الواقعة بريف حلب الشمالي.وأفاد مراسل قناة "الحرة" بأن هذه الحصيلة غير نهائية لا سيما وأن هناك حالات حرجة بين المصابين، في وقت ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف مصدره مواقع انتشار الجيش السوري ومجلس الباب العسكري في ريف حلب الشمالي.وأفاد المرصد بوقوع 9 قتلى وأكثر من 30 آخرين تعرضوا لجروح متفاوتة بعد سقوط القذائف على سوق شعبي وأحياء سكنية.وقال المرصد إن قصف الجيش السوري جاء رداً على مقتل جنوده قبل أيام بقصف طائرة حربية تركية لموقع في ريف عين العرب.