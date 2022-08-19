Advertisement

عربي-دولي

مقتل 9 مدنيين على الأقل في قصف سوري على سوق شعبي

Lebanon 24
19-08-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-982290-637965184034245152.jpg
Doc-P-982290-637965184034245152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الدفاع المدني السوري مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال وإصابة 28 آخرين، في قصف لقوات النظام السوري استهدف سوقاً شعبياً بمدينة الباب الواقعة بريف حلب الشمالي.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" بأن هذه الحصيلة غير نهائية لا سيما وأن هناك حالات حرجة بين المصابين، في وقت ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف مصدره مواقع انتشار الجيش السوري ومجلس الباب العسكري في ريف حلب الشمالي.
Advertisement

وأفاد المرصد بوقوع 9 قتلى وأكثر من 30 آخرين تعرضوا لجروح متفاوتة بعد سقوط القذائف على سوق شعبي وأحياء سكنية.

وقال المرصد إن قصف الجيش السوري جاء رداً على مقتل جنوده قبل أيام بقصف طائرة حربية تركية لموقع في ريف عين العرب.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-08-19
10:00 | 2022-08-19
09:30 | 2022-08-19
09:23 | 2022-08-19
08:53 | 2022-08-19
08:30 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website