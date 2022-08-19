الجزائر تسيطر على حرائق غاباتها... ماذا عن عدد الضحايا؟

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أفادت السلطات الجزائرية بأنه تمت السيطرة على حرائق الغابات في البلاد، فيما أعلنت وزارة العدل فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 38 شخصاً، بحسب مصادر رسمية.إذ كشف مسؤول في الحماية المدنية عن السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت البلاد يومي الأربعاء والخميس مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق البلاد، والتي أدت إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل.وقال المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية، العقيد فاروق عاشور: "تمّت السيطرة بالكامل على كلّ الحرائق".وارتفعت الحصيلة المؤقتة إلى 37 قتيلا، من بينهم 11 طفلا و6 نساء في منطقة الطارف، الواقعة على الحدود مع تونس، غير أن عدة وسائل إعلام أفادت بوفاة ضحية أخرى، هو رجل يبلغ من العمر 92 عاما، توفي في قالمة في الشرق أيضاً.