Advertisement

عربي-دولي

"كوفيد الطويل" يمتد لعامين... وهذا ما يفعله بدماغ المتعافين من المرض!

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-982296-637965193635417916.jpg
Doc-P-982296-637965193635417916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلصت دراسة شملت مليون شخص في 8 دول، إلى أن الإصابة بالنسخة الأطول من "كوفيد-19" وتعرف بـ"كوفيد الطويل" تمتد لعامين، وتتضمن مزيجا من الأعراض التي تستمر حتى بعد التعافي من الفيروس، وتتركز في الدماغ.
Advertisement

وقالت الدراسة التي نشرتها شبكة "سي إن إن" الأميركية إن البالغين المصابين بـ"كوفيد الطويل" معرضون لأعراض مثل نوبات الصرع والخرف وضباب الدماغ واضطرابات عقلية أخرى، مشيرة إلى أن خطر الإصابة بهذه الأعراض لا يزال مرتفعا حتى بعد عامين من التعافي.

وذكر الباحث المشارك في الدراسة، أستاذ الطب النفسي في جامعة أكسفورد البريطانية بول هاريسون أنّ "هذه النتائج مهمة، لكن يجب ألا تقود إلى الهلع".

وقالت الباحثة البارزة في جامعة كارديف والتي لم تشارك في الدراسة، راشيل سومنر: "النتائج مثيرة للقلق وهي مهمة للغاية في سياقنا الحالي لانتشار كوفيد-19 المستمر".
 
 
(سكاي نيوز)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-08-19
10:00 | 2022-08-19
09:30 | 2022-08-19
09:23 | 2022-08-19
09:00 | 2022-08-19
08:53 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website