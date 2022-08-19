ألمانيا تتجه نحو إقرار حزمة جديدة من المساعدات للعائلات

صرح وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر، أن الحكومة تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات للسكان بمليارات اليوروهات، في مواجهة التضخم، من دون التخلي عن "كبح المديونية".



واضاف أن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر الألمانية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستشمل ايضا "إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة".

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(روسيا اليوم)