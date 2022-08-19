Advertisement

عربي-دولي

مأساة في الاردن... حريق يقتل 5 أطفال من عائلة واحدة!

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:53
A-
A+
Doc-P-982303-637965214847828218.jpg
Doc-P-982303-637965214847828218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استيقظ الأردنيون، صباح اليوم الجمعة، على فاجعة كبيرة راح ضحيتها 5 أطفال بعمر الورد من عائلة الدعجة، إثر حريق استعر في منزلهم الكائن بمنطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء (شمال شرقي العاصمة عمان).

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، إن 5 "أطفال توفوا صباحا إثر الحريق الذي شب داخل إحدى الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة".
Advertisement

كما أوضح أنه فور تلقي البلاغ تحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد النار، ليعثروا أثناء تفقد الموقع على جثث الأطفال الخمسة التي نقلت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

أما سبب المأساة فيبدو أنه تماس كهربائي داخل غرفة الأطفال، بحسب ما بينت التحقيقات الأولية التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام، لافتة إلى أن الأب، المحامي أحمد سلمان عبدالله الدعسان الدعجة، حاول عند شعوره بالنيران إخمادها فلم يفلح.

 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-08-19
10:00 | 2022-08-19
09:30 | 2022-08-19
09:23 | 2022-08-19
09:00 | 2022-08-19
08:30 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website