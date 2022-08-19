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متى موعد الانتخابات الرئاسية التركية؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 11:30
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قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، لشبكة "سي إن إن ترك" إن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 حزيران 2023، ولا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".

وأضاف بوزداغ: "ستكون هذه الانتخابات الثانية التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان".
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(روسيا اليوم)
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