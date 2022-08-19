متى موعد الانتخابات الرئاسية التركية؟

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، لشبكة "سي إن إن ترك" إن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 حزيران 2023، ولا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".



وأضاف بوزداغ: "ستكون هذه الانتخابات الثانية التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان".

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(روسيا اليوم)