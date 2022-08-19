وزارة الخارجية الأميركية قلقة من مسألة الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"

أكد منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيم أوبراين، أن واشنطن تخشى من أن يؤثر الاعتراف بروسيا كدولة "داعمة للإرهاب" سلبًا على اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول.



وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عندما سئُل عما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى من أن الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب" سوف يؤثر على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تصدير الحبوب: "نحن ندرك دائما أن روسيا سترد بقسوة".

Advertisement