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إقتصاد

مسؤول روسي يكشف عن مجال واعد في التجارة مع السعودية

Lebanon 24
19-08-2022 | 13:00
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أفاد الممثل التجاري الروسي في السعودية ستانيسلاف يانكوفيتس، بأن المملكة مهتمة بزيادة إمدادات المواد الغذائية والزراعية الروسية.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن حجم التجارة في هذا المجال 700 مليون دولار، ويمكن أن يصعد مرتين إلى ثلاث مرات، ما يعد مجالا واعدا للتجارة بين روسيا والمملكة.
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وقال يانكوفيتس خلال ندوة عبر الإنترنت: "أساس صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية هو تصدير المواد الخام الغذائية والزراعية، وتبلغ قيمة 700 مليون دولار. الصادرات الغذائية هي موضوع مهم هنا، وحجم المبيعات يتزايد باستمرار وهذا المجال له آفاق واسعة يمكن زيادة التجارة مرتين إلى ثلاث مرات، السوق (السعودية) قادرة على استيعاب زيادة الإمدادات".

وأضاف الممثل التجاري "السعوديون مهتمون للغاية بالمواد الغذائية الروسية ويتصلون بي كل يوم ويرتبون اجتماعات يكون موضوعها الرئيسي فيها هو استيراد المواد الغذائية من روسيا". 

وأشار إلى أن لحوم الأبقار والضأن ومنتجات الدواجن وزيت عباد الشمس هي الأكثر طلبا بين المواد الغذائية.

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