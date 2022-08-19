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بريطانيا تعلن دخول مناطق في حالة الجفاف

Lebanon 24
19-08-2022 | 13:30
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أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، دخول مناطق في مقاطعة ويلز حالة الجفاف بسبب قلة الأمطار وموجة الحرارة، فيما دخل حيز التنفيذ قرار منع استخدام خراطيم المياه بسبب انخفاض منسوب المياه.

وقالت السلطات إن قلة هطول الأمطار وموجة الحر التي طال أمدها قد شكلتا "ضغطا هائلا" على الأنهار والخزانات، لذلك تم اتخاذ قرار بإعلان حالة الجفاف في جنوب غرب ويلز.
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وتم فرض حظر على استخدام خراطيم المياه في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.

وقالت ناتالي هول من "ناتشورال ريسورسز ويلز": "قررنا إعلان حالة الجفاف في جنوب غرب ويلز بعد أن اتضح أن قلة الأمطار والحرارة المرتفعة تسببا في ضغوط هائلة على الأنهار والخزانات ومستويات المياه الجوفية"، مشيرة إلى أنه "في حين أن أجزاء معينة من ويلز قد تشهد تساقطا للأمطار، لا يزال من الممكن أن تستغرق وقتا طويلا للتعافي من الجفاف، مما يجعل المياه موردا ثمينا".
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