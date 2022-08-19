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عربي-دولي

كوريا الجنوبية: تصريحات شقيقة الرئيس الكوري الشمالي "تمثل اعتداء لفظيًّا"

Lebanon 24
19-08-2022 | 15:00
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وجه حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية انتقادات حادة ضد كوريا الشمالية، بعد أن وصفت الأخيرة "الخطة الجريئة" التي أعلنتها سيؤول بأنها "ذروة الغباء".

المتحدثة باسم الحزب الحاكم الكوري الجنوبي "يانغ كيوم-هي" استنكرت تصريحات "كيم يو-جونغ"، شقيقة الرئيس الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي نددت بـ "الخطة الجريئة" التي عرضها الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.
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وردا على تصريحات شقيقة الزعيم، قالت المتحدثة "يانغ كيوم-هي" إن تلك التصريحات "فظة وتمثل اعتداء لفظيا لا يمكن أن نتخيل صدوره من الحكومات أو الدول العادية"، وأضافت المتحدثة: "من المؤسف للغاية تحريف الحقائق عمدا عن "الخطة الجريئة" التي اقترحها الرئيس "يون"، والتعبير عن نية الاستمرار في تطوير السلاح النووي".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم الحزب الحاكم أن "مثل هذه التصرفات لا تمثل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل تتمخض عن تدهور العزلة للشمال في الساحة الدولية، وتفاقم الوضع الاقتصادي".

وأعربت عن أملها بأن "تقرر كوريا الشمالية سياساتها على أساس مبدأ المثل بالمثل دون إهمال الخطة الجريئة باعتبارها مسألة ترتبط ارتباطا مباشرا بالسلام في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين الكوريتين ومستقبل كوريا الشمالية".


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