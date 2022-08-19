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عربي-دولي

حزمة مساعدات عسكرية جديدة من أميركا لأوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2022 | 15:30
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تعتزم تزويد كييف بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية تصل قيمتها إلى 775 مليون دولار.

وقال البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة ستتضمن ذخيرة لراجمات صواريخ هيماريس الأمريكية و16 مدفع هاوتزر من عيار 105 ملم و36 قذيفة له.
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وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ15 طائرة بدون طيار من طراز Sky Eagle، وصواريخ HARM المضاد للرادارات، ومنظومات TOW المضادة للدبابات و1000 صاروخ جافلين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال وسائل جديدة إلى كييف على أمل تحويل مسار الأعمال القتالية لصالحها في شرق وجنوب أوكرانيا.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنقل منظومات دفاع جوي من طراز الدفاع NASAMS إلى أوكرانيا في غضون 2-3 أشهر.
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