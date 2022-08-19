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عربي-دولي

رئيسة وزراء فنلندا تخضع لاختبار مخدرات وسط انتقادات لرقصها في حفل

Lebanon 24
19-08-2022 | 17:17
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قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها خضعت لاختبار مخدرات، وسط تصاعد الانتقادات لها بعد تداول واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو وهي ترقص وتحتفل.
وقالت مارين للصحفيين: "لم أتعاط أبدا المخدرات في حياتي.. أتمنى حقيقة ألا يزعم الناس تلك الأمور بدون دليل".
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ومن المتوقع أن تظهر نتيجة اختبار المخدرات في غضون حوالي أسبوع.
وأظهر المقطع المصور الذي تم تسريبه يوم الخميس مارين البالغة من العمر 36 عاماً، وهي تشارك في حفل مع بعض أصدقائها من المشاهير في منزل خاص قبل أن تقوم بزيارة حانتين.
وزعم بعض الصحفيين الفنلنديين بأنهم سمعوا تعليقات عن مخدرات في المقطع.
وبعد تسريب الفيديو، قالت مارين، إنها "احتست مشروبات كحولية، ولكنها لم تتعاط مخدرات"، مؤكدة على حقها في الاستمتاع بوقت فراغها بنفس الطريقة التي يقوم بها آخرون في مثل سنها.
وقالت: "أريد أن أظهر أن أناساً عاديين يعيشون حياة عادية هم من يقومون بوظائف مثل هذه. أنا لا أتعاطى المخدرات أو تعاطي أي شيء باستثناء الكحوليات. أنا أرقص وأغني وأحتفل، وهي أمور مشروعة تماماً".
وتسببت الصور في انقسام البلاد، لتطلق العنان لنقاش بشأن ظهور مارين علانية.
وأفاد تقرير لوكالة أنباء "سي.تي.تي." بأنها عادت من عطلتها في الوقت الذي تم فيه إعداد الفيديو. وقال التقرير: "هذا يعني أنه لم يكن هناك بديل لتولي مهامها".
ولم تحدد مارين متى أقيم الحفل على وجه الدقة.
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