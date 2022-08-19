زعيم طالبان: التعامل مع الدول الأجنبية سيتسق مع الشريعة

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قال زعيم طالبان هبة الله آخندزاده، خلال لقاء مع عدد من شيوخ القبائل في قندهار إن "الحركة ستتعامل مع المجتمع الدولي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".ولم تعترف أي دولة بعد بحركة طالبان حكومة رسمية لأفغانستان، وتواجه الحركة صعوبات في التعامل مع أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تنفيذ صارم لعقوبات دولية وقطع المساعدات التنموية.وضغطت العديد من الحكومات، من بينها واشنطن، على طالبان لتخفيف القيود المفروضة على النساء وفتح المدارس الثانوية للفتيات.وذكرت وكالة أنباء باختر الرسمية أن نحو ثلاثة آلاف من شيوخ القبائل والمسؤولين ورجال الدين تجمعوا في مدينة قندهار جنوب البلاد، مقر آخندزاده، أمس الخميس في ثاني تجمع من نوعه منذ تولي الحركة السلطة قبل نحو عام.وقال زعيم طالبان في خطابه: "سنتعامل مع المجتمع الدولي وفقاً للشريعة الإسلامية، لن نتعامل مع أي دولة أخرى إذا لم تكن الشريعة تسمح بذلك".