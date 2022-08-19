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عربي-دولي

أردوغان: لا نهدف للانتصار على الأسد

Lebanon 24
19-08-2022 | 17:40
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة دمشق إلى إدراك أن تركيا لا تطمع في أراضي سورية وأن الشعب السوري "أشقاؤنا"، مؤكداً رغبة بلاده بخطوات مع الحكومة السورية لإفساد المخططات.
وقال الرئيس التركي إنه "يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية".
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا التي أجراها الخميس.
وأضاف أردوغان: "ليس لدينا أطماع في أراضي سورية، والشعب السوري أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك".
وأردف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".
وأعرب عن أمله في صياغة دستور سوري جديد بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة، والإقدام على خطوات في سبيل حل الأزمة السورية.
ولفت إلى أن "تركيا تتحمل العبء الأكبر في قضية اللاجئين حيث تستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ سوري".
وتساءل: "لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام السوري؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر".
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