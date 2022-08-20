تحدث معه هاتفيا لأكثر من ساعة.. ماكرون يتهم بوتين باستحضار أشباح روح الانتقام من أوروبا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين بشن "هجوم وحشي" على أوكرانيا فيما وصفه بـ "انتهاك استعماري انتقامي للقانون الدولي"، وذلك بعد ساعات من حديثه هاتفيا إلى نظيره الروسي.

وقال ماكرون في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية 78 لإنزال الحلفاء في جنوب فرنسا، الذي كان النازيون يحتلونه خلال الحرب العالمية الثانية، "منذ أن شن فلاديمير بوتين هجومه الوحشي على أوكرانيا، عادت الحرب إلى الأراضي الأوروبية، على بعد ساعات قليلة منا".

وأضاف ماكرون أن بوتين يسعى إلى فرض "إرادته الاستعمارية" على أوروبا، مستحضرا "أشباح روح الانتقام" في "انتهاك صارخ لسلامة الدول".

وحذر ماكرون المواطنين الفرنسيين من أن أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناتجتين عن الحرب واللتين تواجهان أوروبا لم تنتهيا بعد، واصفا إياهما بأنهما "ثمن حريتنا وقيمنا".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تحدث ماكرون هاتفيا إلى بوتين لأكثر من ساعة، لحث روسيا على قبول شروط أوكرانيا للسماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بزيارة أكبر محطة نووية في أوروبا.

كما ناقش الزعيمان الجهود المبذولة لإخراج الحبوب والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا.

(سكاي نيوز)