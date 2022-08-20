31
o
بيروت
38
o
طرابلس
25
o
صور
38
o
جبيل
32
o
صيدا
36
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
34
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أسلحة تدخل على خط الحرب الروسية -الأوكرانية.. هل تغير مسار المعارك ميدانياً؟
Lebanon 24
20-08-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن أعلن البنتاغون أنس الجمعة عن الحزمة الـ 19 من المساعدات العسكرية الجديدة مخصصة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار بهدف مساعدتها على إحداث تحول في سير المعارك واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية، أضاء عدد من المراقبين على نوعية ومهام تلك الأسلحة.
Advertisement
كما اعتبر بعضهم أنها مخصصة لشن هجوم كبير مقبل ربما.
فهل يمكن أن تقلب فعلاً موازين القوى على الأرض وتغير مسار المعارك ميدانياً؟
"هجوم كبير"
لا بد هنا من الإشارة إلى أن الضربات الأخيرة التي تعرضت لها مواقع في عمق شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي وقبل أيام قليلة أيضاً، لفتت انتباه العديد من الخبراء العسكريين.
فقد أوضحوا أن تلك الهجمات تشير إلى قدرة أوكرانيا على توجيه ضربات عميقة خلف خطوط الدفاع الروسية واستعدادها لشن المزيد من الهجمات بعد مرور ستة أشهر على الغزو، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
فيما أكد فيليب أوبراين الخبير في الإستراتيجيات الدفاعية على موقع تويتر أن هذه القائمة الجديدة من الأسلحة مخصصة لوقت "يكون فيه الأوكرانيون على استعداد لمحاولة القيام بهجوم كبير".
" تعزز الهجمات الأوكرانية"
بدوره أشار مسؤول رفيع في البنتاغون في حديثه أمس مع الصحافيين إلى أن المساعدات الجديدة التي تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام، "يمكن أن تعزز الهجمات الأوكرانية".
كما أوضح أن الحزمة تشمل أيضا معدات كبيرة لإزالة الألغام، بهدف "تفريغ" هجوم القوات الروسية.
من جهته، رأى "معهد دراسات الحرب" الأميركي الذي ينشر تحليلات يومية للمعارك، أن القوات الروسية بالكاد أحرزت تقدما خلال أسابيع على الجبهتين الجنوبية والشرقية، ويبدو أنها في موقف دفاعي بعد أن أظهرت أوكرانيا قدرتها على تنفيذ ضربات في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. وقال إن "القيادة العسكرية الروسية من المرجح أن تفقد الثقة بشكل متزايد في أمن القرم" بعد وقوع انفجارات عدة هناك دمرت قاعدة ساكي الجوية ومقر أسطول البحر الأسود.
كما أضاف أن الروس يواجهون زيادة في الهجمات داخل المناطق التي احتلوها.
يذكر أن حزمة المساعدات الأميركية الجديدة هذه تشمل أيضا 15 طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "سكاي ايغل" و1000 صاروخ جافلين مضاد للدروع و1,500 صاروخ تاو وهيمارس وهاورتز ومدفعية جديدة مع ذخيرة.
وتشكل صواريخ هيمارس الدقيقة والتي يمكن أن تحلق لمسافة تصل إلى 80 كيلومترا جزءا من هذا التحول في المعارك.
(العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لسكّان الضاحية الجنوبية.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لسكّان الضاحية الجنوبية.. إليكم هذا الخبر
12:42 | 2022-08-19
19/08/2022 12:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب ارتفاع الدولار ينكشف.. هل من انخفاض قريب؟
Lebanon 24
سبب ارتفاع الدولار ينكشف.. هل من انخفاض قريب؟
13:28 | 2022-08-19
19/08/2022 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في الأشرفية.. سيدة وزوجها يُطلقان النار والسبب "غير متوقع"!
Lebanon 24
توترٌ كبير في الأشرفية.. سيدة وزوجها يُطلقان النار والسبب "غير متوقع"!
15:03 | 2022-08-19
19/08/2022 03:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ في لبنان يُخيف إسرائيل بشدّة.. ما سيحصل خلال أي معركة ليس سهلاً!
Lebanon 24
أمرٌ في لبنان يُخيف إسرائيل بشدّة.. ما سيحصل خلال أي معركة ليس سهلاً!
15:22 | 2022-08-19
19/08/2022 03:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى مزيدٍ من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار إلى مزيدٍ من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-19
19/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2022-08-20
للنيل من اوكرانيا..بوتين يسعى للسيطرة على هذه المدينة!
07:30 | 2022-08-20
المناورات مستمرّة.. تايوان ترصد طائرات حربية صينية في محيطها
07:00 | 2022-08-20
خطوة تبرز بقوة.. هذا ما فعلته روسيا فوق جزيرة القرم
06:30 | 2022-08-20
جديد حرب أوكرانيا.. إسقاط مسيّرة وقتلى بينهم أميركيون
06:07 | 2022-08-20
مجدداً.. سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
05:46 | 2022-08-20
أمرٌ مهم عن "حزب الله" يكشفه مسؤول إيراني كبير.. ما هو؟
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
20/08/2022 15:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
20/08/2022 15:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
20/08/2022 15:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact